Protezione civile, la Regione stanzia oltre 130 mila euro per 19 associazioni di volontariato

La Regione Piemonte mette a disposizione del sistema della Protezione civile, dei gruppi di volontariato, del coordinamento regionale e di quelli comunali, oltre 130 mila euro per migliorare le dotazioni e rafforzare l’efficienza nella gestione delle emergenze.



Sono 19 i gruppi di Protezione civile piemontesi che potranno beneficiare dei 132.274 euro investiti complessivamente. È quanto stabilito da un provvedimento dell’Assessorato alla Protezione civile per l'acquisto di nuove divise, moderni dispositivi di protezione individuale, mezzi e attrezzature come motopompe, motoseghe e materiali tecnici, fondamentali per gli interventi sul territorio.

Queste le associazioni beneficiarie, provincia per provincia:

Alessandria:

Croce Rossa Italiana - Comitato Di Casale Monferrato

Gruppo Volontari Presidio Territoriale Di Alessandria Protezione Civile

Squadra Aib E Pc Della Valcerrina Odv "aldo Visca"



Asti:

Associazione Italiana Vigili Del Fuoco Volontari

Croce Rossa Italiana - Comitato Di Asti – Odv



Cuneo:

Associazione Di Volontariato Di Protezione Civile Di Casalgrasso – Odv

Squadra A.i.b. E Pc Di Martiniana Po

Squadra A.i.b. E Pc Di Priero Odv



Novara:

Squadra Aib E Pc Di Pogno Odv

Uverp Odv



Torino:

Associazione Nazionale Alpini Sezione Val Susa - Protezione Civile

C.b.stella Gruppo Di Protezione Civile-odv

Corpo Italiano Volontari Emergenze Soccorso E Solidarieta' - Civess Odv

Croce Rossa Italiana - Comitato Di Torino Odv

Gruppo Subalpino Lavoro In Acqua Odv

Squadra Aib E Pc Di Coazze Odv

Squadra Aib E Pc Di Mattie Odv



Vercelli:

Associazione Protezione Civile Volontari Cinofili Odv

Croce Rossa Italiana – Comitato Di Gattinara Odv



«Negli ultimi anni - ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - il sistema di Protezione civile della Regione Piemonte è sottoposto a emergenze complesse e spesso straordinarie, che si sono sommate a quelle più ricorrenti come le alluvioni e gli eventi meteorologici intensi. Ciò che non è mai venuto meno è stata la disponibilità, la competenza e la capacità operativa del sistema di protezione civile piemontese. Queste risorse servono per continuare a migliorarsi, garantendo dotazioni sempre più efficienti e sicure a chi opera ogni giorno per la tutela delle comunità».



L’assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi, ha concluso aggiungendo che «l’attenzione verso i volontari è per noi una priorità assoluta. Sono donne e uomini che mettono a disposizione tempo, professionalità ed esperienza al servizio dei cittadini. Come Regione lavoriamo costantemente per supportarli, ascoltarli e metterli nelle condizioni migliori per operare in sicurezza ed efficacia, perché investire sui volontari significa investire sulla sicurezza di tutto il Piemonte».