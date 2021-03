Scuole, Chiorino: "Una sconfitta come mamma e assessore non essere riuscita tutelare i bimbi più fragili"

“Siamo tutti consapevoli dell’immenso sforzo che ciascuna famiglia da domani farà in nome della salute – così l’Assessore all’istruzione e lavoro Elena Chiorino a fronte dell’ordinanza firmata dal Ministro Speranza venerd' scorso che vedrà dal 15 marzo il Piemonte in zona rossa – ma con i paletti imposti dal Governo nell'ultimo decreto ci hanno messo con le spalle al muro”.

Da domani scuole chiuse a tutti i livelli, dai nidi alle superiori. Solo gli studenti con "bisogni educativi speciali" e con disabilità saranno in presenza. “Da mamma innanzitutto, e un minuto dopo da assessore, ho provato ogni strada percorribile, con il benestare del Presidente Cirio, per riportare in presenza gli studenti a tutela del principio di inclusione sociale su cui il termine “bes” si basa.”

Coinvolgendo le autonomie scolastiche e tutti coloro che ruotano nel sistema scuola, l’Assessore Chiorino avrebbe voluto proporre, sottoforma di progetto pilota piemontese, dei “piccoli gruppi di studenti in presenza e a rotazione ricreando, per quanto possibile, una situazione di “normalità". La scuola in presenza è calore – sottolinea l’assessore - socialità, educazione e crescita culturale: caratteristiche che non potranno essere mai apprese tramite un gelido schermo. Non essere riuscita in questo intento è stata una sconfitta personale, da mamma e da sostenitrice del fatto che le nostre scuole restano tra i luoghi più sicuri”.