Vietati gli spostamenti entro i 30 km da piccoli Comuni, Bussone: "Rivedere subito il provvedimento"

Dalle ultime FAQ, ai sensi degli ultimi provvedimenti, è sparita, nella sezione "spostamenti" per le "zone rosse", la possibilità per chi vive in un piccolo Comune con meno di 5mila abitanti di spostarsi nel raggio di 30 chilometri. "Riteniamo che questa modifica rispetto ai giorni scorsi vada rivista", spiega Marco Bussone, Presidente Uncem.

"Si permette di andare nelle seconde case e si limita chi deve spostarsi tra piccoli e piccolissimi Comuni, in una valle ad esempio. Chiedo al Viminale un chiarimento e una revisione della decisione. Servono regole e buonsenso, ma lo spostamento tra piccoli Comuni deve essere consentito sia in zona rossa, sia in zona arancione".