Collegno, via Torino di nuovo aperta

Due giorni prima del previsto riapre a pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti Via Torino.

Dopo il primo annuncio, secondo cui la riapertura sarebbe stata prevista per il 2 aprile, Collegno fa un passo avanti e riapre una delle sue vie di maggior passaggio. Per i lavori di consolidamento collegati alla realizzazione del tunnel e della Stazione Certosa del prolungamento della linea 1 della metropolitana, via Torino è rimasta chiusa per diversi mesi, a partire da luglio.

“Grazie al gran lavoro di Infra.to, Italiana Costruzioni, dei nostri uffici tecnici comunali ed alla pazienza e alla sagacia dei collegnesi - ha commentato il sindaco Francesco Casciano -, per aver sopportato, ammirato e dribblato il cantiere”.