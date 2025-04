Gala per la Giornata internazionale della Danza

La Giornata Internazionale della Danza, istituita dall'International Dance Council dell’UNESCO nel 1982, è celebrata in tutto il mondo il 29 aprile per promuovere la danza come disciplina e forma d'arte universale, che unisce le persone oltre confini e differenze.

In occasione di questa importante ricorrenza, martedì 29 aprile alle ore 20.45 la Fondazione Egri per la Danza organizza alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani uno speciale Gala della Danza dedicato alle eccellenze della creazione coreografica contemporanea del territorio: una vera e propria festa della danza, e un’occasione per vedere sul palco un “arcipelago” di poetiche, temi e movimenti, che avrà un’attenzione particolare alle nuove generazioni e ai nuovi talenti.

L’evento si colloca nell’ambito della collaborazione tra la programmazione della Fondazione Egri e la stagione Luogo in Comune della Fondazione TRG.

Lo spettacolo darà al pubblico la possibilità di scoprire progettualità e creazioni di diverse compagnie e realtà culturali e coreutiche: le compagnie della Rete NEST, piattaforma di confronto tra i principali organismi di produzione della danza in Piemonte, che comprende la compagnia EgriBiancoDanza, il Balletto Teatro di Torino, Zerogrammi e CodedUomo; in scena anche Rosalie Wanka in collaborazione con SOLOCOREOGRAFICO, Marco D’Avenia e Antonella Usai.

Ad arricchire ulteriormente l’evento sarà inoltre un progetto speciale di COORPI, associazione attiva dal 2002 nella realizzazione di progetti multidisciplinari: a partire dalle ore 20 verrà infatti presentata una selezione di cortometraggi di videodanza provenienti dal contest “La danza in un minuto”, che giunge quest’anno alla dodicesima edizione. Per celebrare questo lungo percorso nel cinema di danza la Casa del Teatro ospiterà una proiezione in loop di tutte le opere vincitrici del primo premio assoluto, che si sono susseguite nel corso degli anni.

Il Gala della Danza conferma dunque la propria vocazione di “festa” capace di stupire e coinvolgere il pubblico grazie alla partecipazione di compagnie ed enti culturali del territorio torinese, affiancati da ospiti internazionali, in un programma che spazia dalla danza contemporanea alla danza indiana, passando per l’hip hop e la video danza.

“La Giornata Internazionale della Danza è un evento per noi fondamentale, che vuole richiamare l’attenzione di tutti su questa forma d’arte riconoscendone il valore universale - dichiara Susanna Egri, Presidente della Fondazione Egri per la Danza -. Una mission che coincide fortemente con quella della nostra Fondazione, e che oggi si rispecchia in una rete di collaborazioni e pubblici sempre più ampia: tutto questo si ritrova nel Gala della Danza, con il quale torniamo a raccogliere intorno a noi, e su un palco, chi si riconosce in questi valori e li arricchisce grazie a un caleidoscopio di stili e approcci”.

“Il Gala si conferma come un appuntamento consolidato nel panorama coreutico e culturale torinese e piemontese, e conferma allo stesso tempo la sua vocazione di evento sinergico: lo è grazie alla collaborazione con la Fondazione TRG, che torna a ospitarci, e ai tanti stakeholder e professionisti coinvolti, da Piemonte dal Vivo alle compagnie che compongono il programma - commenta Raphael Bianco, Vicepresidente della Fondazione Egri per la Danza -. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare le eccellenze della danza del territorio, dando visibilità a chi contribuisce alla crescita della produzione e della creazione coreutica, e di coinvolgere il pubblico nella scoperta di stili e modi diversi di fare danza oggi”.

“È un vero onore per la Casa del Teatro,” dichiara Emiliano Bronzino, Direttore Artistico e Progettuale della Fondazione TRG, “ospitare anche quest’anno l’atteso evento dedicato alla promozione del linguaggio della danza, un momento speciale per il pubblico, in particolare per i giovani spettatori che avranno l’opportunità di assistere agli spettacoli delle migliori realtà coreografiche piemontesi e internazionali. Ringrazio la Fondazione Egri, che, con la sua capacità di coinvolgere e collaborare con le realtà del nostro territorio, riesce a proporre spettacoli di teatro danza innovativi, arricchendo così il panorama culturale della nostra comunità.”

Il Gala testimonia inoltre la ricchezza della produzione e della programmazione coreutica sul territorio di Torino e del Piemonte, collocandosi all’interno di un calendario ricco, anche sul piano delle collaborazioni; tra queste la seconda edizione di Spring Rolls, Festival di primavera della Lavanderia a Vapore, che precede il Gala dal 25 al 27 aprile.