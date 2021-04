Agricoltura, Canalis (Pd): "Sui cinghiali la giunta Cirio preferisce pagare i risarcimenti invece che fare prevenzione"

"Sono convinta che il mero intervento di risarcimento per i danni provocati dal sovrannumero di fauna selvatica (un esempio su tutti: i cinghiali!) non sia risolutivo ed anzi configuri uno spreco di denaro pubblico. Occorre, piuttosto, intervenire alla radice del problema, mettendo gli operatori provinciali in condizione di abbattere i capi in eccesso. Come fa una decina di operatori a presidiare un territorio vasto come il nostro? Tuttavia l’emendamento è stato bocciato, e con esso ogni seria progettualità sul contenimento dei cinghiali. Basta parlare solo di risarcimenti: è ora di parlare di prevenzione. Gli agricoltori non vogliono allevare cinghiali per il rimborso, ma raccogliere quello che seminano. E gli automobilisti vogliono circolare senza pericoli".