Torino non basta. Anche i distretti piemontesi inciampano nell'anno del Covid: 2 miliardi di export in meno nel 2020

Tutta "colpa" della moda. Sono l'oreficeria di Valenza e il tessile biellese a zavorrare un 2020 che, per i distretti piemontesi, va in archivio con numeri di export assolutamente insoliti rispetto al passato e che pagano - come il resto del mondo - il conto salato del Covid. Il Monitor dei Distretti di Intesa Sanpaolo fissa infatti in quasi 2 miliardi (1,9 miliardi, per l'esattezza) il calo dell'export dei Distretti della nostra regione, pari a una diminuzione che sfiora l 17%. Ma sono soprattutto distretto orafo e tessile (rispettivamente -44 e -27,4%) a pesare sul totale. Senza di loro, il calo sarebbe infatti limitato al -6,1%, meglio della media dei distretti italiani.

Sull'altro piatto della bilancia, invece, si piazzano altre specialità come l'agroalimentare, che da solo fa +2,8%. Proprio Torino, in particolare, può celebrare un +14,8% per Caffè, confetterie e cioccolato, a doppia cifra come Riso di Vercelli (+12,4%) e Nocciola e frutta piemontese (+11,2%). Si confermano stabili sui livelli del 2019 i Vini delle Langhe, Roero e Monferrato (-0,6%), sostenuti dalle esportazioni cuneesi verso gli Stati Uniti. Un lieve calo caratterizza infine le esportazioni 2020 dei Dolci di Alba e Cuneo (-1,2%).

Il 2020 è stato invece un anno nettamente in calo per la Meccanica, che ha chiuso a -19%, registrando una contrazione più intensa rispetto alla media italiana (-11,8%). Ha retto meglio il distretto della Rubinetteria e valvolame di Cusio Valsesia (-10,8%), mentre anche i Frigoriferi industriali di Casale Monferrato mandano in archivio un anno di sofferenze (-14,9%). Seguono

le Macchine utensili e robot industriali di Torino (-29,1%). Il distretto in maggiore difficoltà è però quello delle Macchine tessili di Biella (-33%).

L'unico distretto piemontese del sistema casa a respirare è quello dei Casalinghi di Omegna, che ha limitato le perdite a -8,2%.





Male le esportazioni dei due Poli tecnologici piemontesi, per un calo del 14,2%

corrispondente a 222 milioni di euro. È andato meglio il Polo Ict di Torino, che ha limitato la perdita a -4,7%, grazie al comparto computer e unità periferiche; maggiori difficoltà per il Polo aerospaziale del Piemonte, che chiude l’anno a -21,5%.

In termini di mercati di sbocco, i cali più rilevanti hanno riguardato Svizzera, Francia, Stati Uniti, Hong Kong, Regno Unito e Spagna. In aumento le esportazioni verso Canada e Australia. L’Irlanda ha visto quasi triplicare le esportazioni dei distretti piemontesi, perché scelta come base logistica da un importante operatore del distretto orafo di Valenza.