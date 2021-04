Igor Boni in un tour elettorale in 6 città della cintura torinese

Sabato 17 e domenica 18 aprile si svolgerà una mobilitazione straordinaria di Igor Boni e dei tanti attivisti che stanno animando la sua campagna per le primarie del centrosinistra di Torino.

"Mentre alcuni si dilettano giocando con l'aritmetica dei sondaggi, io dico che l'aritmetica non è politica e serve far vedere progetti e visione di futuro", dichiara Boni. "Sarò in 6 diverse città della cintura torinese per promuovere il Manifesto delle città democratiche e antiproibizioniste che abbiamo lanciato negli scorsi giorni. In particolare, da candidato alle primarie, voglio parlare con i cittadini delle grandi città che circondano Torino per mettere sul tavolo la necessità assoluta per il prossimo sindaco metropolitano di attivare in ogni modo una pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale, sui trasporti, cilturale e turistica, che sia a livello di area metropolitana e non solo concentrata all'interno dei confini torinesi. Rilancero' la nostra sfida antiproibizionista sulla Cannabis contro la criminalità e lo spaccio, per promuovere sicurezza sviluppo".