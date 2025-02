Sparatoria in autostrada, due agenti feriti a martellate (uno è grave)

L'aggressore, dopo essersi schiantato con una Bmw lungo la bretella, è stato soccorso dal conducente di un furgone ed accompagnato alla prima stazione di servizio vicina. Qui avrebbe assalito verbalmente alcuni automobilisti per rubar loro il veicolo, attirando l'attenzione di una pattuglia di passaggio presso l'autogrill.

Alla vista dei poliziotti e alla richiesta di documenti l'uomo ha preso un martello (che nascondeva nel giubbotto) e li ha aggrediti selvaggiamente. Gli agenti non hanno potuto fare altro che rispondere esplodendo alcuni colpi di pistola: uno ha ferito il conducente all'addome e un secondo (di rimbalzo e di striscio) uno dei poliziotti.

In 3 in ospedale

Sul luogo della sparatoria, alla velocità della luce, sono arrivati i soccorsi e altri agenti della Polstrada. I feriti sono stati condotti in ospedale. Un poliziotto, per l'appunto, ha riportato una ferita da arma da fuoco (ed è stato portato all'ospedale di Ivrea) mentre il suo collega, colpito alla testa, un trauma cranico causato da corpo contundente: quest'ultimo è stato condotto al Cto in condizioni gravi (ma non sarebbe in pericolo di vita). L'uomo, sveglio e cosciente, verrà sottoposto a una Tac.

L'aggressore è stato condotto al pronto soccorso dello stesso ospedale, per l'estrazione del proiettile dalla gamba destra. Per lui la prognosi è di 30 giorni. L'auto con cui si è andato a schiantare risulterebbe, da accertamenti, rubata. La bretella autostradale è stata chiusa dallo svincolo di Albiano d'Ivrea in direzione di Santhià, il tempo di permettere i rilievi del caso. La sparatoria, e l'intervento delle forze dell'ordine, hanno provocato qualche rallentamento al traffico.