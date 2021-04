L’aeroporto di Caselle diventa centro vaccinale, domani la partenza: somministrerà fino a 1.000 dosi al giorno

La campagna vaccinale, a partire da domani, potrà contare su un nuovo hub d’eccezione: l’aeroporto di Caselle. L’hub per i vaccini anti-Covid è uno dei primi in Italia allestito in uno spazio normalmente destinato all’accoglienza passeggeri, frutto della collaborazione fra Regione Piemonte, Asl TO4 e Sagat.