Dentisti “itineranti” a Barriera di Milano per le persone in difficoltà ecnomica

Una giornata di cure dentistiche gratuite nel quartiere di Barriera di Milano, a Torino, per le persone in difficoltà economica.

È l’iniziativa promossa dalle associazioni ACP e Wec davanti al loro centro Digit@TO, in via Maddalene 30. Un camper attrezzato come studio dentistico ha accolto una quindicina fra adulti e bambini per visite e screening odontoiatrici, otturazioni, detartrasi ed estrazioni. Ad eseguire gli interventi un’equipe composta da dentisti, medici e infermieri dell’associazione Amico.

Nel corso della giornata hanno portato un saluto e il sostegno delle istituzioni il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa, e l’onorevole Augusta Montaruli.

Soddisfatti gli organizzatori per l’esito dell’attività, che fa seguito ad un’altra giornata svolta nel gennaio 2025 di screening cardiovascolari e di medicina generale, sempre per soggetti con difficoltà economiche.

Il presidente dell’associazione Amico (acronimo di medici e odontoiatri cristiani), il dottor Roberto Di Benedetto, spiega il senso dell’iniziativa: «Siamo fieri di poter offrire questo servizio alla popolazione attraverso il nostro ambulatorio mobile “dottor Sam”. Mettiamo a disposizione il nostro tempo e la nostra professionalità per cure odontoiatriche d’urgenza e di routine. Giriamo l’Italia con due ambulatori mobili e andiamo laddove associazioni, missioni o chiese ci chiamano. Il nostro obiettivo è di prenderci cura di tutti coloro che, per svariati motivi, non hanno accesso alle cure». Un servizio che interviene sulle acuzie, ma che punta anche molto sulla gestione delle cronicità e soprattutto sulla prevenzione: «Intercettare e quindi poter trattare certe situazioni, prevenendo problemi successivi, permette di ridurre la spesa del nostro sistema sanitario».

Le associazioni ACP e Wec danno appuntamento ai prossimi mesi per altre giornate di screening di medicina e odontoiatria. Intanto invitano a rivolgersi al centro Digit@TO per una serie di servizi gratuiti: aiuto nel disbrigo di pratiche digitali, doposcuola, corsi di italiano per stranieri, di inglese e informatica, aiuto compiti, sportello psicologico per casi di lieve e media entità, gite culturali e sport per bambini e adulti. Per informazioni: 348-032.89.05; e.guadagno@acp-it.org.