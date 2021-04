La sicurezza sul lavoro è Work Secure: 10.000 prodotti, spedizione e reso gratis

Con oltre 10.000 articoli in pronta consegna, spedizioni internazionali e una vasta gamma di servizi, Work Secure è l’azienda italiana che offre il meglio dell’antinfortunistica. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo, la consegna gratuita per le destinazioni nazionali, e il reso a costo zero.

Work Secure è rivenditore ufficiale e distributore diretto di oltre 20 brand, tra cui Cofra, U Power, Kong, Mac Tuk, Protos, PVS First Aid, Rays, Delta Plus, Kask, Petzl, Irudek, Portwest, GVS. Ma l’offerta non si limita a questi: a comporre il catalogo sono articoli di oltre 300 produttori nazionali e internazionali.

Lo store propone quindi cuffie antirumore, caschi per il lavoro in quota, visiere per proteggere la vista, APVR (apparecchi per la protezione delle vie respiratorie), guanti alimentari, corde anticaduta, dispositivi retrattili, sacche porta materiale, gruette a sbraccio tipo DAVIT e tantissimi altri articoli. A distinguere l’e-shop è anche una profonda specializzazione nell’intero settore della sicurezza nei cantieri forestali e boschivi, in particolare per i profili Enel e Terna.

La consegna avviene in tutta Europa (con spedizione gratuita in Italia per qualsiasi importo) e gli ordini effettuati entro le 12:00 partono in giornata. I pagamenti si realizzano con metodi sicuri (come PayPal, bonifico e contrassegno) e sono previste soluzioni rateali.

Il reso è gratis e per qualsiasi incertezza il cliente può contare sul supporto del personale tecnico pre e post-vendita. L’assistenza è fornita via telefono, WhatsApp e chat online.

Molto più di un negozio digitale, Work Secure è anche fornitore di servizi e, con l’esperienza maturata in oltre 10 anni di attività, ha messo a punto un’ampia gamma di soluzioni, in grado di rispondere alle esigenze di una vasta platea di imprese.

In quanto centro autorizzato, effettua revisione, riparazione e taratura dei dispositivi rilevatori Gas Alert. A cui si aggiungono servizi di ispezione e revisione periodica per imbracature e dispositivi anticaduta di terza categoria (da controllare per legge almeno ogni 12 mesi).

Nell’ambito dei servizi correlati alla sicurezza sul lavoro troviamo anche formazione su normative e uso dei prodotti antinfortunistici, personalizzazione di capi d’abbigliamento e tessuti con stampe in colorprint, stampe serigrafiche con inchiostri ad acqua e altre tecniche di customizzazione.