Arredamenti Torino: come Griva trasforma ambienti con stile e artigianalità

Nel cuore del Piemonte, Griva Arredamenti è il punto di riferimento per chi ha bisogno di arredare casa a Torino e dintorni. Con uno showroom in Corso Orbassano 274, e la sede storica da piÃ¹ di cento anni a Pinerolo, Griva unisce la tradizione artigiana a soluzioni moderne e personalizzate per ogni ambiente della casa. Se stai rimodellando la tua cucina, la zona giorno, o cerchi un partner affidabile per mobili su misura, questa guida è per te.

Perché scegliere Griva per i tuoi arredamenti a Torino

Griva non è solo un negozio di mobili: è un laboratorio creativo che, dal 1897, progetta e realizza arredamenti su misura selezionando materiali di alta qualità.

Artigianalità e design italiano

Con Griva, ogni componente è curato con la passione dell'artigiano: design made in Italy, finiture pregiate e personalizzazioni su misura rendono unico ogni progetto.

Ampia gamma di ambienti

L'offerta copre ogni zona della casa: dalla cucina al soggiorno, dalla zona notte ai complementi, fino all'outdoor. Qualunque sia la tua esigenza, Griva ha una soluzione pensata per te per ogni spazio relativo alla tua abitazione.

Showroom accessibile e servizio dedicato

Lo showroom di Torino (Corso Orbassano, 274)è uno spazio studiato per farti immergere nell'esperienza d'arredo. Compresi materiali come ceramica e quarzo, ideali per cucine resistenti e contemporanee.

Arredamenti Torino: ambienti e soluzioni Griva

Scopri come Griva declina il concetto di arredamento per ogni ambiente, con stile, praticità e attenzione ai dettagli.

La cucina: funzionale, estetica, su misura

Griva interpreta la cucina come cuore della casa: layout su misura, materiali ergonomici e piano in ceramica o quarzo resistente per garantire funzionalità e pulizia nel tempo.

Zona giorno e complementi: eleganza vivace

Dai divani raffinati alle pareti attrezzate, fino ai complementi studiati per valorizzare ogni spazio: tavoli, sedie e scaffali. Tutti pezzi curati nei dettagli e personalizzati secondo il tuo stile.

Zona notte e camerette: comfort e design

Dalla zona notte con letti e armadi eleganti, alle camerette con soluzioni salvaspazio e cabine modulari, Griva realizza ogni progetto con sensibilità e raffinatezza.

Interior design ed esperienza progettuale

Arredare non è solo comprare mobili: costruire un ambiente che rispecchi la persona che lo vive. Griva lo sa bene e mette a disposizione strumenti e competenze per accompagnarti in ogni fase.

Consulenza personalizzata

Prenota una consulenza gratuita con il team di interior designer: ascolteranno le tue esigenze, ti guideranno nella scelta e trasformeranno le tue idee in un progetto concreto.

Partnership consolidate

Arredare una casa può implicare la rivisitazione architettonica dell'immobile. Per questo, Griva coltiva da molti anni relazioni solide con studi di architettura specializzati che conoscono già il mondo dell'interior design Griva e sanno fornire le soluzioni più adatte alle esigenze della clientela.

Cataloghi ispirazionali

Il concept “La Casa Moderna” permette di esplorare idee e tendenze attraverso cataloghi ricchi di ambienti reali e soluzioni​ d'arredo complete per ogni spazio. Tutti i cataloghi sono visionabili nel sito di Griva.

Outlet e promozioni

Se cerchi un'alternativa conveniente, lo showroom di Pinerolo offre anche un ampio outlet con sconti su complementi, letti, divani, cucine e altro, mantenendo la qualità del marchio Griva.

Griva, il tuo partner per arredamenti a Torino

Scegliere Griva per i tuoi arredamenti a Torino significa mettere insieme tradizione artigianale, design contemporaneo e supporto progettuale su misura. Con uno showroom accessibile, cataloghi ispirativi e un team di interior designer a disposizione, oggi trasformare una casa in un rifugio accogliente e funzionale con Griva un percorso facile e divertente.

Fidati dell' esperienza di chi, dal 1897, accompagna tutte le fasi dell'arredo con passione e precisione. Porta la tua visione a casa: inizia oggi con Griva arredamenti a Torino!

