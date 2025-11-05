Debutta a Biella il FILA Brand Experience Center: ritorno alle origini nella storica fabbrica del brand

Fondazione FILA Museum ha scelto gli spazi della storica fabbrica del brand biellese per dare vita al nuovo FILA Brand Experience Center, pronto ad aprire i battenti il 14 e 15 novembre.

Dopo mesi di attesa è finalmente arrivato il momento di scoprire la nuova sede di Fondazione FILA Museum, che lascia gli spazi di Via Seminari 4/A debuttando sempre a Biella con il FILA Brand Experience Center, allestito in uno dei luoghi che hanno segnato maggiormente la storia del brand.

Il nuovo FILA Brand Experience Center apre al pubblico in Via C. Cavour 17, ospitato dalla storica fabbrica FILA totalmente rinnovata: un luogo speciale che mantiene ancora oggi un legame molto stretto con l’identità del marchio sportivo.

Per Fondazione FILA Museum si tratta di un cambiamento importante, un nuovo inizio che permetterà di offrire al pubblico uno spazio più ampio, innovativo e accogliente caratterizzato da nuovi allestimenti. Luogo di incontro e di dialogo, la nuova sede consentirà di custodire l’eredità culturale e sportiva di FILA e di raccontarne la storia attraverso iniziative ed eventi a tema, rendendola fruibile da parte delle nuove generazioni.

Il FILA Brand Experience Center apre al pubblico

Il nuovo FILA Brand Experience Center apre al pubblico venerdì 14 e sabato 15 novembre dalle 10:00 alle 16:00, due giornate di accoglienza che permetteranno ai visitatori di accedere senza prenotazione e di esplorare liberamente gli spazi rinnovati, vivendo un’esperienza immersiva, coinvolgente e aperta a tutti.

Intrecciando storia, cultura e identità sportiva, le sale e i percorsi del FILA Brand Experience Center saranno allestiti garantendo inclusività e accessibilità per le persone con disabilità motoria. Si potrà accedere anche con animali da compagnia al seguito.

I visitatori potranno rivolgersi al personale per porre domande e conoscere tutte curiosità della nuova sede, facendo riferimento a una cartellonistica interattiva con QR code per arricchire la visita grazie a contenuti extra.

La struttura sarà visitabile su prenotazione a partire dal 17 novembre ed è previsto un ricco calendario di appuntamenti che chiameranno a raccolta famiglie, studenti, curiosi e appassionati.

Moda, storia e sport nel nuovo percorso espositivo

Accompagnando i visitatori attraverso un percorso coinvolgente, emozionante e interattivo, il FILA Brand Experience Center propone come prima tappa il suggestivo Tunnel Temporale, dove è possibile ammirare i capi più iconici di FILA.

Il percorso prosegue con le aree tematiche focalizzate su tennis, sport e performance, concludendosi poi con la sala dedicata alle campagne pubblicitarie, ripercorse partendo dagli albori del brand fino alle evoluzioni più recenti.

Con l’apertura del nuovo spazio a oltre quindici anni dalla sua nascita, Fondazione FILA Museum porta avanti la sua mission di tutelare e condividere la storia del marchio biellese, promuovendo attivamente la cultura d’impresa.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.