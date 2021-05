Voucher scuola 2021-2022: la Regione Piemonte stanzia 19 milioni di euro

Si è aperto ufficialmente oggi, martedì 11 maggio alle ore 12, il bando per il nuovo voucher scuola, il ticket virtuale per gli acquisti legati al diritto allo studio, che si presenta quest’anno con alcune importanti novità. Il voucher può contare su una dotazione finanziaria di oltre 19 milioni di euro, grazie all’integrazione tra risorse regionali e contributo statale per i libri di testo; ulteriori 350 mila euro dedicati alle scuole paritarie saranno aggiunti al capitolo del voucher «iscrizione e frequenza» ed integrati prima della chiusura del bando. Ci sarà tempo per caricare la propria domanda fino a alle 12 del 18 giugno 2021.

Come presentare domanda

Le famiglie degli studenti (o gli studenti stessi se maggiorenni, purché non abbiano compiuto 22 anni e non abbiano già un titolo di studio di scuola superiore), con indicatore Isee 2021 non superiore a 26 mila euro e iscritti nell’anno 2021-2022 alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statale e paritarie, o ai corsi di formazione professionale in obbligo di istruzione possono quindi presentare un’unica domanda per il voucher 2021-22, per le rette scolastiche di iscrizione e frequenza o, in alternativa, per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti, che comprende anche il contributo statale per i libri di testo.

Come di consueto, le domande possono essere presentate esclusivamente online: da quest’anno, la domanda dovrà essere presentata sul portale PiemonteTU (https://www.piemontetu.it/servizi#istruzione), il nuovo punto unico di accesso dedicato a tutti i cittadini piemontesi, accessibile comodamente da qualsiasi dispositivo collegato a Internet. Il modulo dedicato sarà disponibile nella nuova area servizi TUIstruzione. Si tratta di una compilazione agevole e guidata, al termine della quale sarà possibile inviare subito la domanda di voucher scuola. Il richiedente riceverà una mail di conferma dell'avvenuto invio della domanda sull'indirizzo di posta elettronica registrato tra i dati di contatto sul portale PiemonteTU. Sul portale “PiemonteTU”, sezione “TUIstruzione”, sarà disponibile anche il servizio “Verifica stato domanda voucher scuola”.

Come sempre, per la presentazione della domanda con le apposite credenziali, è obbligatorio indicare:

a) una casella di posta elettronica valida per:

- ricevere informazioni in merito all'esito dell'istruttoria per l'assegnazione del voucher;

- ricevere il PIN da parte del gestore del servizio,

- recuperare il PIN tramite il sito https://beneficiari.edenred.it/web/ticketservice/recuperapin

Le informazioni di cui sopra saranno fornite esclusivamente alla casella di posta indicata nella domanda, non saranno quindi presi in considerazione indirizzi di posta elettronica differenti.

b) un numero di telefono cellulare valido.

Il valore del voucher

L’importo si differenzia in base alle fasce di reddito e agli ordini di scuola. Si va da un minimo di 75 a un massimo di 500 euro per il voucher libri di testo, attività integrative, trasporti, materiale didattico e dotazioni tecnologiche e da un minimo di 950 euro a un massimo di 2150 euro, per il voucher iscrizione e frequenza. Restano le maggiorazioni per gli studenti con disabilità certificate (importi aumentati del 50 per cento) e con disturbi specifici di apprendimento o esigenze educative speciali (importi aumentati del 30 per cento) e ancora residenti nei comuni marginali del Piemonte (importi aumentati del 30 per cento). Per il “Voucher iscrizione e frequenza” è possibile dichiarare la volontà di utilizzare parte del contributo di iscrizione per l'acquisto dei libri di testo (importo di 150 euro per la scuola secondaria di primo grado e di 250 euro per la scuola secondaria di secondo grado) per le famiglie con un ISEE fino a euro 15.748,78.

Tempistiche

Scaduti i termini di presentazione delle domande (ore 12 del 18 giugno 2021), gli uffici dell’assessorato regionale all’Istruzione procederanno all’istruttoria e alla definizione della graduatoria, con l’obiettivo di rendere disponibile sulla tessera sanitaria l’importo del voucher a partire da fine luglio 2020.

Elena Chiorino, assessore regionale all’Istruzione: "Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire a tutti il diritto allo studio al maggior numero di famiglie possibile, in modo che nessuno venga lasciato indietro o solo. Con l’erogazione dei voucher scolastici, implementati rispetto allo scorso anno di 1.5 milioni di euro ed integrati con altri 350 mila euro prima della chiusura del bando il 18 giugno vogliamo offrire un sostegno concreto alle famiglie. Un aiuto che quest’anno è ancora più significativo vista la necessità di fruire ancora della didattica a distanza. Abbiamo reso il sistema di presentazione delle domande più semplice attraverso un portale di accesso unico che consentirà una compilazione più semplice e veloce, anche da smartphone ed è disponibile sul sito un breve videotutorial realizzato dalla Regione Piemonte - in collaborazione con Csi Piemonte – per spiegare in modo chiaro tutto quello che è necessario sapere".

Letizia Maria Ferraris, Presidente del CSI Piemonte ha sottolineato: "Il CSI ha supportato la Regione Piemonte in questo progetto a sostegno delle famiglie in un momento complesso. L’iniziativa è un esempio significativo di come le nuove tecnologie possano rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, rendendo immeditato il loro rapporto con la Pubblica Amministrazione, attraverso servizi digitali semplici, inclusivi e accessibili a tutti".

Per informazioni e dettagli consultare il sito alla pagina:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2021-2022