La Città Metropolitana fa visita al liceo Giordano Bruno in Barriera di Milano



Giovedì 5 marzo la consigliera delegata all’istruzione della Città metropolitana di Torino, Caterina Greco, ha visitato il Liceo scientifico e linguistico Giordano Bruno di Torino in via Marinuzzi in Barriera di Milano, accolta dalla dirigente scolastica Mira Francesca Carello, per un sopralluogo dedicato alla verifica degli interventi realizzati sull’edificio e a quelli programmati per il miglioramento degli spazi scolastici.

L’incontro con la dirigenza scolastica e con il personale dell’istituto è stata l’occasione per fare il punto sugli interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli ultimi anni e sulle prospettive di riqualificazione dell’edificio, nell’ambito del programma di investimenti della Città metropolitana di Torino sugli edifici scolastici di propria competenza.

Il liceo ospita circa mille studenti e rappresenta una realtà scolastica importante per il territorio, con indirizzi scientifico e linguistico, caratterizzati da un’offerta formativa orientata alla preparazione universitaria e arricchita da attività laboratoriali e percorsi di approfondimento nelle discipline scientifiche e nelle lingue straniere.

Tra gli interventi più rilevanti realizzati recentemente figura il progetto finanziato con fondi PNRR, che ha consentito la sostituzione parziale dei serramenti esterni con nuovi infissi in alluminio a taglio termico, con l’obiettivo di migliorare il comfort termoacustico delle aule, aumentare l’efficienza energetica dell’edificio e garantire una ventilazione più efficace degli ambienti scolastici.

Ulteriori interventi, finanziati con fondi della Città metropolitana di Torino, hanno riguardato la riorganizzazione di alcuni spazi interni, con la realizzazione di nuove aule e di un laboratorio di informatica, oltre alla tinteggiatura di uffici amministrativi e degli spogliatoi delle palestre.

Nel complesso, gli interventi realizzati negli ultimi anni sull’edificio ammontano a circa 700 mila euro, tra risorse della Città metropolitana di Torino e finanziamenti legati al PNRR.

Nel corso della visita sono state inoltre raccolte alcune segnalazioni, in particolare riguardo alla palestra, attualmente suddivisa da un telo, e ad alcuni punti della pavimentazione di corridoi ed aule. Proprio la sostituzione della pavimentazione rientra tra gli interventi già programmati nei prossimi lavori di manutenzione della Città metropolitana di Torino.

Tra gli interventi attualmente in fase di programmazione da parte della Città metropolitana figurano infatti il completamento della sostituzione dei serramenti, il rifacimento dei servizi igienici dell’edificio aule e della palestra, il rinnovo delle pavimentazioni e la sostituzione dei controsoffitti con la decorazione dei locali, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la funzionalità degli spazi a disposizione della comunità scolastica.

"Il liceo Giordano Bruno rappresenta una realtà importante per il territorio, capace di coniugare una solida tradizione di studi scientifici e linguistici con una forte attenzione alla qualità della didattica", sottolinea la consigliera delegata all’istruzione Caterina Greco.

"Come Città metropolitana continuiamo a investire sugli edifici scolastici perché scuole sicure, efficienti e accoglienti sono una condizione fondamentale per sostenere il lavoro delle comunità educative e offrire agli studenti spazi adeguati per studiare e crescere".