L’allarme di Confesercenti: “La pandemia fa crollare i consumi dei piemontesi: 5.000 euro in meno a famiglia nel 2020”

Alberghi e ristoranti, consumi al minimo

La voce che vede sparire la quota più rilevante dei consumi è quella per alberghi e ristoranti, per i quali il calo di spesa si aggira sui 3,5 miliardi euro, quasi 10 milioni di euro al giorno in meno. Ma ‘l’economia della distanza’ innescata dalla pandemia pesa su tutte le spese legate alla socialità e alla mobilità, a partire dai trasporti che registrano il secondo calo per entità (2,6 miliardi di euro). Giù anche la spesa in ricreazione e cultura (1,3 miliardi di euro). Tra telelavoro e stop alle cerimonie, i piemontesi hanno ridotto nel 2020 anche i consumi di abbigliamento e calzature di oltre 1 miliardo. In discesa anche la spesa per la salute (200 milioni), mentre calano anche gli investimenti in istruzione (quasi un miliardo in meno).