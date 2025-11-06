Il Forte Arte premiata a Milano con l’Eha Location

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest - sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento, con l’imprenditore Massimo Della Torre, co - fondatore - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.

Il premio EHA Location è andato a Il Forte Arte di Milano, con la seguente motivazione: sito nel Quadrilatero della Moda, al primo piano di Casa Bagatti Valsecchi, uno dei palazzi storici più suggestivi di Milano, ha sede uno spazio elegante e ricco di atmosfera, ideato da Patrizia Grigolini che, dopo l’esperienza consolidata da oltre trent’anni di attività a Forte dei Marmi, approda a Milano con una nuova vocazione: diventare punto d’incontro tra arte, design, cultura e relazioni professionali di alto profilo.



Vedi qui l’intervista con Patrizia Grigolini e Manuela Milan Lodi

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

www.evolutionhorizonaward.com