Venaria, al teatro Concordia venerdì in scena “Maledetti Cantautori”

Un percorso attraverso la vita e la musica di artisti che hanno in comune una vita difficile e un’incredibile produzione artistica: “Maledetti Cantautori”, scritto da Nicholas Ciuferri, è una rivelazione che unisce racconti letterari a performance con musicisti che condividono il palco con l’autore. Il binomio tra storytelling e musica, che si snoda su un binomio in sequenza di racconto/brano, è valorizzato dall’originale punto di vista scelto per la narrazione e incentrato su aneddoti ed elementi biografici poco noti.

Lo spettacolo di venerdì alle 20.30, per la prima volta sul palco del Teatro della Concordia di Venaria Reale, è un magico incontro tra le parole e la musica tratto dall’omonimo libro di racconti (ed. Becco Giallo), con i suoni di alcuni straordinari protagonisti della scena musicale italiana: Riccardo Tesio (Marlene Kuntz), The Niro, Nathalie, Andrea Angeloni.

Ogni racconto è dedicato a un cantautore o musicista cogliendo un aspetto della sua vita poco conosciuto e reinterpretandolo insieme a vicende più ampie con un piglio originale e intenso.

Lo scrittore e performer Nicholas Ciuferri presenta ogni testo sotto forma di narrazione interpretata, mentre il musicista che di volta in volta lo affianca ne esegue un commento sonoro che sfocia in un brano del cantautore in oggetto, mai esplicitato nel testo.

Tra i protagonisti di cui si raccontano le storie ci sono Jackson C. Frank, Nick Drake, Elliott Smith, Jeff Buckley, Janis Joplin, Leonard Cohen, Thom Yorke e altri, oltre a estratti del repertorio dei musicisti coinvolti sul palco e de “I Racconti delle Nebbie”, altro progetto di musica e parole realizzato da Nicholas Ciuferri con il cantautore Paolo Benvegnù.