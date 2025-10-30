Da The Bear a The Boss: Jeremy Allen White dà corpo alla storia di Bruce Springsteen ai tempi di "Nebraska"

Tratto dal libro Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska di Warren Zanes, il film racconta il periodo, all'inizio degli anni ottanta, durante il quale il cantautore statunitense Bruce Springsteen si dedicò alla registrazione del suo album acustico Nebraska.

Ognuno di noi ha delle canzoni che sono state la colonna sonora della propria vita. La musica del "Boss" Bruce Springsteen sicuramente lo è stata per molti. Sull'onda del successo del biopic su Bob Dylan A Complete Unknown con Timothée Chalamet nei panni del menestrello di Duluth, è uscito nelle sale Springsteen - Liberami dal nulla che racconta l'incisione dell'album Nebraska.

Il film diretto da Scott Cooper, dove nei panni del "Boss" troviamo la star di The Bear, Jeremy Allen White, è tratto dal libro Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska di Warren Zanes. La pellicola racconta soltanto il periodo della carriera durante il quale Springsteen incide l'album Nebraska, uno dei suoi dischi di maggiore successo, mostrandoci la lavorazione del disco ma anche raccontando la relazione che il cantautore ha avuto con Fay, una delle prime donne ad averlo ispirato, e la depressione che affliggeva il boss in quegli anni e che ha affrontato attraverso la psicoterapia.

La scelta di far vestire a Jeremy Allen White i panni di Springsteen non è stata fatta per cercare una somiglianza fisica tra l'attore e il cantante, ma per ricreare il carattere e la psicologia di Springsteen ed è una scelta che lo stesso cantante americano ha approvato. Tra l'altro, essendo Springsteen anche un grande appassionato di cinema, ha voluto dare un forte aiuto personale a tutta la produzione.

Scott Cooper con questo biopic porta sullo schermo la storia di una delle più grandi figure della musica rock statunitense. Bruce Springsteen rappresenta un pezzo importante della cultura popolare americana e non per caso ha cantato con Pete Seeger This Land is Your Land di Woody Guthrie all'insediamento del presidente Obama nel 2009.

Sicuramente il film di Cooper farà rivivere molti bei ricordi a chi era giovane negli anni 80 ma permetterà anche ai più giovani di scoprire un artista come Springsteen, confermando così che la bella musica non ha età.

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti

CASA DI DISTRIBUZIONE: Walt Disney Studios Motion Pictures

GENERE: biografico, drammatico, musicale

REGIA: Scott Cooper

CAST: Jeremy Allen White, Matthew Anthony Pellicano, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Stephen Graham, Odessa Young, Gaby Hoffmann, Marc Maron, David Krumholtz, Johnny Cannizzaro, Harrison Gilbertson, Chris Jaymes.

DURATA: 112 minuti

Voto: 3,5/5