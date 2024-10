Aurora e Vanchiglia, quattro persone arrestate dalla polizia nel corso dei controlli ad alto impatto nei quartieri

La polizia, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza e Asl, ha effettuato una serie di controlli straordinari sul territorio, coordinati dal Commissariato Dora Vanchiglia, che hanno portato all’arresto di quattro persone.

I primi due arresti sono avvenuti in piazza Santa Giulia: un cittadino gambiano è stato colto sul fatto mentre tentava di nascondere droga in un tombino, subito dopo aver ceduto una dose di hashish. Poco dopo, un ventenne ghanese è stato sorpreso a cedere sostanze stupefacenti e trovato in possesso di altre dosi.

In via Como, durante le perquisizioni, è stata trovata altra droga nascosta in una bustina di patatine e in un astuccio contenente un bilancino di precisione.

I controlli hanno coinvolto complessivamente 160 persone e 10 esercizi pubblici. Un ristorante-macelleria nel quartiere Aurora è stato sanzionato con quasi 2.000 euro di multa per il mancato rispetto del divieto di fumo, l’assenza dei prezzi esposti e l’inosservanza delle norme sulla raccolta differenziata. A causa delle gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate, è stata disposta la chiusura del locale fino alla messa in regola delle condizioni di idoneità.

In Piazza della Repubblica, grazie alla segnalazione di un passante, gli agenti hanno individuato e fermato due uomini di origine marocchina, rispettivamente di 29 e 40 anni, responsabili di aver incendiato un’auto in sosta. I due sono stati bloccati in Corso Regina Margherita, con ancora in possesso l’accendino utilizzato per appiccare il fuoco.