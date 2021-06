Il ritorno in presenza del Consiglio comunale dura poco: manca il numero legale, lavori sospesi

E' durato appena un'ora e mezza il primo Consiglio comunale in presenza dopo mesi di assenza fisica dall'aula, causa pandemia. Il presidente Francesco Sicari, infatti, si è ritrovato a dover sospendere i lavori a causa della mancanza del numero legale alle 16:46, dopo la discussione di un'interpellanza generale e una mozione.



Di fatto, oltre alle interpellanze delle 13, il minuto di silenzio per Moussa Balde, la questione gigafactory batterie di Stellantis e la cittadinanza onoraria al milite ignoto, non si è potuto parlare di nient'altro. Discutere di nulla.



All'appello delle ore 15 avevano giustificato le assenze i consiglieri Curatella, Montalbano, Lubatti, Amore, Napoli, Azzarà, Tisi e Lo Russo. Due forfait tra i banchi della maggioranza e sei tra quelli dell'opposizione. La votazione dell'atto sulla costituzione di servitù su un'area e fabbricato di Rivalta, che ha visto la partecipazione di appena 20 consiglieri (19 di maggioranza e uno di opposizione), ha sollevato il problema. La mancanza del numero legale ha quindi costretto il presidente Sicari ha chiudere la seduta di Consiglio comunale, rimandando così una ventina di atti alla prossima seduta.



"Dopo 8 mesi di sedute in videoconferenza, finalmente siamo tornati a riunirci in Sala Rossa e devo ammettere che oggi sono proprio felice. Pur nelle differenze di ciascuno di noi, la democrazia ha sempre bisogno di presenza umana per essere esercitata" ha scritto su Facebook la capogruppo del M5S, Valentina Sganga. L'esercizio, nel primo giorno di ritorno in presenza, è durato poco. Poco più di un'ora e mezza.