Appendino apre la porta al M5s: “Se Conte mi chiamasse? Vediamo il progetto, ma sarei a disposizione” [VIDEO]

“Se Conte mi dovesse chiamare? Vediamo il progetto, poi se ci sono le condizioni e se il progetto sarà cedibile, io e tanti altri saremo a disposizione”. Non chiude la porta al Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, anzi.

La sindaca uscente, al momento auto sospesa dal M5S, commenta a 360° le dinamiche che vedranno i pentastellati cambiare pelle, tanto a Roma quanto a Torino, dove sono attesi alle amministrative che vedranno come candidato sindaco uno tra Valentina Sganga, attuale capogruppo, e Andrea Russi. Come verrà scelto il profilo non è ancora noto: “In questi giorni Giuseppe Conte è impegnato sul ridisegno, aspettavamo questo momento da mesi. Non abbiamo ancora una risposta definitiva, ma ci stiamo lavorando e speriamo di chiudere a breve sulla scelta del candidato sindaco o sindaca”.

Pe entrambi, però, Appendino utilizza parole al miele: “Sganga e Russi sono entrambe persone che si sono messe a disposizione in un percorso non semplice, vogliono portare avanti la continuità amministrativa e i temi come ambiente, innovazione e diritto. Ringrazio entrambi, è bene avere più di un candidato”.

La prima cittadina non si sbilancia ma rimane possibilista circa un suo ruolo da protagonista all’interno dello stesso M5s: “Io porto avanti il mio mandato, se poi ci sarà la possibilità e le condizioni non farò mancare il mio contributo come i tantissimi attivisti di questi anni. Al momento non c’è niente. Il movimento ha bisogno di ripartire, dopo ottobre si valuterà. Ci sono tanti modi per fare politica, dall’usare la bici a fare il vaccino”.

Infine una riflessione su Davide Casaleggio, uscito dal Movimento: “Per il percorso che abbiamo fatto insieme è stato un momento difficile per tutti, ma guardiamo avanti: ho piena fiducia in Conte e nel suo progetto”. Un progetto che potrebbe vederla protagonista.