Vaccini, nessuna paura per i giovani piemontesi: Open Days Valentino sold-out in 4 minuti

I giovani piemontesi non hanno paura e proseguono nella corsa verso il vaccino. Basta guardare al sold-out degli Open Days del Valentino del 18-19-20 giugno per rendersi conto di come le ultime notizie di cronaca e incertezze non abbiano apparentemente spaventato gli under 30, anzi.

Le prenotazioni per il prossimo fine settimana, aperte ufficialmente questa mattina alle ore 9, si sono già chiuse dopo appena 4 minuti. Un record, se si pensa che per esaurire i posti gli over 30 ci avevano impiegato 7 minuti.