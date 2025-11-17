Due pedoni investiti: momenti di paura in via San Donato e in corso Giambone

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto oggi, lunedì 17 novembre, a Torino per l'investimento di due pedoni.

Entrambe le donne in codice rosso al Cto

Il primo episodio si è verificato questa mattina intorno alle 9.30 in via San Donato dove un'anziana di 90 anni è stata investita. Soccorsa dall'equipe dell'ambulanza è stata trasportata all'ospedale Cto con un codice rosso.

Il secondo episodio si è verificato poco prima delle 16 in corso Giambone: ad essere investita una donna di 56 anni. È stata trasportata al Cto con un codice rosso per via di un trauma cranico.

Per fortuna, nessuna delle due è comunque in prognosi riservata: la 56enne è stata portata in sala operatoria per un trauma al ginocchio.