 / Cronaca

Cronaca | 17 novembre 2025, 20:17

Due pedoni investiti: momenti di paura in via San Donato e in corso Giambone

Vittime una signora di 90 anni e una di 56: entrambe ricoverate al Cto in codice rosso

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto oggi, lunedì 17 novembre, a Torino per l'investimento di due pedoni.

Entrambe le donne in codice rosso al Cto

 Il primo episodio si è verificato questa mattina intorno alle 9.30 in via San Donato dove un'anziana di 90 anni è stata investita. Soccorsa dall'equipe dell'ambulanza è stata trasportata all'ospedale Cto con un codice rosso. 

Il secondo episodio si è verificato poco prima delle 16 in corso Giambone: ad essere investita una donna di 56 anni. È stata trasportata al Cto con un codice rosso per via di un trauma cranico.

Per fortuna, nessuna delle due è comunque in prognosi riservata: la 56enne è stata portata in sala operatoria per un trauma al ginocchio.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium