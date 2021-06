Fisioterapia a domicilio: un servizio comodo e su misura

Il fisioterapista è un professionista sanitario che può intervenire in diversi frangenti, dai percorsi di riabilitazione post incidente fino all’ottimizzazione della gestione dei movimenti quotidiani da parte degli anziani.

Quando si parla del suo lavoro, è necessario chiamare in causa la possibilità di scegliere, ricorrendo al web, servizi di fisioterapia a domicilio. Quali sono i vantaggi di questa scelta? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Risparmio e addio allo stress

Quando si discute dei vantaggi del ricorso ai servizi di un fisioterapista a domicilio, è doveroso ricordare il risparmio e la possibilità di dire addio a una fonte di stress. Nel momento in cui si incontra il professionista presso una struttura, infatti, bisogna mettersi nell’ottica del fatto che parte del suo onorario sarà dovuto alla copertura dell’affitto della stanza, che corrisponde a diverse centinaia di euro.

Inoltre, quando si decide di affidarsi ai servizi di una realtà specializzata per le sedute di fisioterapia a domicilio è possibile apprezzare l’eliminazione di una fonte di stress spesso non indifferente. Mettersi in auto per accompagnare un familiare che ha bisogno di sedute di riabilitazione presso uno studio o un ospedale può rivelarsi difficile sia dal punto di vista della gestione del tempo, sia per quel che concerne il fastidio interiore al pensiero di affrontare il traffico.

Il valore del tempo

Scegliere un fisioterapista a domicilio significa avere un professionista della riabilitazione completamente dedicato alle esigenze proprie o di un proprio caro. Questo implica, di riflesso, una maggior disponibilità di tempo per lo studio preliminare della situazione e per la costruzione di un percorso su misura.

Confidenza con l’ambiente

Nel momento in cui ci si riabilita dopo un incidente o, se si è anziani, si ha la necessità di risolvere alcune problematiche che rendono difficile la deambulazione, niente è più importante del riuscire a raggiungere gli obiettivi negli ambienti con cui si ha più confidenza. Tra questi, c’è chiaramente la casa. Fare una seduta di fisioterapia tra le mura in cui si vive tutti i giorni è la scelta giusta per un percorso in cui si punta a risolvere i problemi nei tempi più brevi possibili.

Per capire meglio la situazione, facciamo un esempio pratico, ossia quello della persona che deve riprendere a salire le scale dopo un intervento di protesi al ginocchio (la fisioterapia è fondamentale anche oggi che questo atto chirurgico è portato avanti quasi sempre con un approccio orientato alla mini invasività).

Cosa c’è di meglio dell’esercitarsi, ovviamente con l’aiuto di un valido professionista, sulle scale di casa propria (se le si ha)?

I fattori psicologici

Nel caso dei grandi anziani, la fisioterapia a domicilio può rivelarsi preziosa anche per un altro motivo. Questa tipologia di pazienti, infatti, si contraddistingue per un altissimo livello di abitudinarietà. Lo spostamento dal proprio domicilio - anche se per tempi brevi come quelli necessari per una seduta dal fisioterapista - può rivelarsi traumatico. Ecco perché affidarsi a un servizio a domicilio può rivelarsi la scelta giusta.

Come scegliere la realtà giusta

A questo punto, è naturale chiedersi come scegliere la realtà giusta. Un criterio indubbiamente importante riguarda l’esperienza nel tempo. Un’azienda che fornisce servizi sanitari a domicilio che ha alle spalle una storia di tanti anni è sinonimo di conoscenza dei cambiamenti che il settore ha attraversato, il che ha ovvie ripercussioni positive sulla soddisfazione del paziente.

Inoltre, è bene, se possibile, fissare un colloquio con il direttore sanitario. Cosa dire, invece, delle recensioni online? Che vanno lette (sia quelle positive, sia quelle negative), ma prese come criterio di scelta successivo agli aspetti precedentemente ricordati.