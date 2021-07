Allasia: "Sul Maria Adelaide la protesta è legittima, ma no a violenza contro la polizia"

"Sulla vicenda del Maria Adelaide esprimo la mia più ferma condanna contro quei facinorosi che nel pomeriggio di ieri fuori dall’Assessorato alla sanità hanno creato tensione contro la Polizia. A tal proposito trovo assurdo che alcuni rappresentanti delle istituzioni non perdano mai l’occasione per colpevolizzare l’operato delle forze dell’ordine", ha detto il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia.

"Il dissenso in democrazia è legittimo, ma non per questo bisogna ricorrere alla violenza ogni qual volta si protesta. L' Assessore alla Sanità Luigi Icardi ha comunque ricevuto una delegazione di manifestanti che sostengono la necessità di riaprire il presidio sanitario Maria Adelaide, affermando che sul futuro dell’ospedale nulla è stato ancora deciso", ha concluso Allasia.