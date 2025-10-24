Circoscrizione 2: Ventre cambia casacca e ora rafforza la minoranza (ma non Fdi...)

Novità politiche in Circoscrizione 2. Il consigliere Piero Ventre ha ufficializzato oggi la sua adesione al gruppo di minoranza “Noi Progettiamo per la 2”, lasciando il gruppo misto di maggioranza a cui apparteneva fino a questo momento.

Con questo ingresso, il gruppo civico guidato da Davide Schirru e composto anche da Marco Rizzonato diventa il secondo più numeroso della Circoscrizione, subito dopo il Partito Democratico.

"Segnale importante"

Secondo quanto dichiarato dal capogruppo Schirru, si tratta di “un segnale importante che conferma la centralità del civismo e dell’impegno sui temi concreti della quotidianità cittadina, al di là delle appartenenze di bandiera”.

Il movimento “Noi Progettiamo per la 2” si definisce infatti una realtà civica apartitica, nata per affrontare le problematiche locali in modo pragmatico, con particolare attenzione a servizi, manutenzione, sicurezza di quartiere e partecipazione dei cittadini.

"Scelta doverosa"

"Sin dall'inizio del mio mandato ho avuto a cuore le istanze del territorio - dichiara Ventre -, ma nel corso degli anni ho visto che le mie sollecitazioni, raramente sono state prese in considerazione dalla maggioranza. Questa mancanza di ascolto ha impedito di costruire un dialogo costruttivo di ascolto e di confronto. Volevo portare avanti dei progetti ma non è stato possibile. Alle prossime elezioni il Pd non avrà più il mio voto".

Fdi al palo...

Restano con un pugno di mosche in mano i consiglieri di Fdi, Vincenzo Macrì e Domenico Angelino. Non è un mistero, infatti, che da mesi si parlasse del passaggio di Ventre al gruppo guidato da Giorgia Meloni. Un passaggio sfumato, clamorosamente, sul traguardo. Per ora.

Quel numero legale...

Cambio di casacca che ora vede la maggioranza scendere a 14 elementi e la minoranza salire a 11. A pesare, come sempre è stato in questi quattro anni, saranno però le assenze (o presenze) in Circoscrizione 2. Un fattore da non sottovalutare, visto quante volte è caduto il numero legale in Consiglio (l'ultima volta il 14 ottobre).