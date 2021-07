Cinghiali, la protesta di Coldiretti: "Danni in aumento, serve intervenire subito"

"É assurdo che nel 2021 si muoia ancora per un cinghiale che attraversa le strada. Questo é un problema di ordine pubblico e di sicurezza collettiva e come tale va affrontato, serve intervenire subito". Lo ha detto il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo, che stamattina in piazza Castello, a Torino, ha partecipato alla manifestazione contro l'invasione dei cinghiali.

"I numeri stanno crescendo in modo incredibile - osserva Moncalvo - basti pensare che nei primi cinque mesi del 2021 abbiamo ricevuto il 63% di segnalazioni in più da agricoltori che lamentano danni. E in aumento sono anche gli incidenti stradali, alcuni dei quali mortali". Per il presidente di Coldiretti, "serve affrontare una volta e per tutte un problema che non è solo di agricoltori e automobilisti, ma delle comunità, anche dei cittadini che vivono nei piccoli centri o nelle periferie dei grandi centri urbani come Torino, ormai visitate quotidianamente dai cinghiali. Occorre un'azione comune tra Stato, Comune e Regione con il coordinamento dei prefetti".