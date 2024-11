Atp Finals, il giorno degli ultimi verdetti: oggi conosceremo il rivale di Sinner

E' il giorno degli ultimi verdetti alle Atp Finals. L'edizione 2024 ha già visto chiudersi ieri sera il girone intitolato a Ilie Nastase, con Jannik Sinner imbattuto vincitore per la gioia dell'Inalpi Arena e di tutto il pubblico italiano. Ora si tratta di capire quale sarà il suo avversario in semifinale.

L'attesa tutta per Zverev-Alcaraz

Il gruppo John Newcombe in partenza vede una situazione simile a quella che c'era ieri mattina nell'altro girone: un giocatore vicinissimo alla qualificazione (il russo Sasha Zverev), un outsider che vincendo l'ultima partita è praticamente certo di farcela (il norvegese Casper Ruud), uno dei grandi favoriti che è costretto a vincere per sperare (lo spagnolo Carlos Alcaraz).

Molto, se non tutto, verrà deciso nel primo pomeriggio: alle 14 è in programma la sfida più attesa, quella tra Zverev e Alcaraz: al primo basta un set per avere la certezza matematica di qualificarsi, per Alcaraz invece non c'è alternativa alla vittoria. Anzi, solo un successo in due set gli darebbe la possibilità di acciuffare le semifinali, altrimenti il fuoriclasse spagnolo dipenderà dal risultato del confronto delle 20.30 tra il già eliminato russo Andrey Rublev e il norvegese Ruud, che avrà il vantaggio di scendere in campo sapendo già il risultato degli altri due rivali.

Bolelli-Vavassori, ultima chiamata

Il secondo del gruppo Newcombe sarà l'avversario di Sinner sabato nella prima semifinale, ma in attesa del ritorno in campo del numero 1 del mondo, oggi gli occhi e il tifo dell'Inalpi Arena saranno per la coppia Bolelli-Vavassori.

Il doppio azzurro si gioca tutto alle ore 18 contro la coppia composta dal croato Mate Pavic e dal salvadoregno Marcelo Arevalo: chi vince prosegue la sua avventura, chi perde va a casa. I due italiani giocano contro avversari molto ostici, che li precedono in classifica e che li hanno battuti spesso e volentieri nell'ultimo anno, c'è bisogno che la prima volta scatti stasera per volare in semifinale.