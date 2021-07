La torinese Mossa nella segreteria nazionale dei Verdi: "Al 1° posto lavoro e mobilità sostenibile"

La torinese Tiziana Mossa farà parte della segreteria nazionale di “Europa Verde – Verdi”. L’elezione è avvenuta nel weekend appena passato, durante il Congresso Nazionale del partito ambientalista che si è svolto a Chianciano Terme, in provincia di Siena.

"Sono fortemente convinta – commenta Mossa - che il progetto di Europa Verde possa dare una svolta ecologista in Italia come sta già avvenendo in modo significativo in gran parte dell' Europa. Facciamo parte della grande famiglia dei Verdi Europei e avremo il compito di portare avanti le stesse politiche ecologiste e progressiste, guardando al futuro per dare risposte ai tanti giovani e cittadini italiani ed europei”.

“Sono pronta a mettere a disposizione tutta la mia passione e competenza, maturata in questi anni, per questo nuovo incarico nazionale cercando di rilanciare le politiche economiche green piemontesi e torinesi, mettendo al primo posto il lavoro e la mobilità sostenibile”conclude.

Inoltre il Piemonte potrà vantare di ben tre nuovi delegati eletti nel "consiglio federale nazionale" del partito ecologista: Mariella Ghisà, Angela Plaku, Giuseppe Sammatrice.