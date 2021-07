“Warrior race summer edition” domenica fa tappa a Bardonecchia

Domenica 18 luglio si disputa a Campo Smith e nelle aree adiacenti, la tappa in Alta Quota del “Warrior Race Summer Edition”, 4ª prova del Campionato Italiano, 3ª prova del Campionato Regionale di questa corsa con ostacoli naturali ed artificiali, dette Obstacle Course Race (OCR) o MudRun, nata nel 2016 tra le montagne del Piemonte, che fa capo alla Federazione Italiana OCR, per offrire un nuovo modo di vivere la montagna.

Una sfida a sé stessi, che si sviluppa principalmente su percorsi campestri con ostacoli naturali o artificiali come reti, scale a pioli sospese, muri, travi di equilibrio, corde e fossati fangosi, che regala fantastiche opportunità fotografiche e tanto divertimento, un incrocio tra un enorme parco giochi per adulti ed un percorso di guerra militare.

La gara di selezione in calendario a Bardonecchia è organizzata dal Team WRI (Warrior Race Italia) con sede a Villardora, Bassa Valle di Susa, in collaborazione con la Colomon ASD ed il patrocinio del Comune di Bardonecchia, ed è selezione ufficiale per partecipare ai Campionati Europei in programma a giugno 2022 e ai Campionati Mondiali del 2022, organizzati dalla Federation Internationale de Sport d’Obstacles.

Più di trecento i partecipanti - suddivisi in batterie maschili e femminili e nelle categorie Pro e Beginner - al via alle ore 10.00 da Campo Smith alla volta del Museo Forte Bramafam, per poi scendere al Pian del Colle, in località Clos e al Melezet con arrivo, dopo aver percorso con 600 metri di dislivello di 10 chilometri per i maschi e 6 per le donne, a Campo Smith.

“La ragione principale per cominciare a praticare questo sport – dice Alessandro Coletta, torinese, personal trainer e coach, miglior obstacle runner italiano nel 2019, nazionale, impegnato ad organizzare la tappa di Bardonecchia – è il divertimento durante tutto il percorso della corsa. Un altro buon motivo è quello di metterti in forma. Utilizzerai ogni muscolo del corpo per tirare, saltare e strisciare sopra e sotto gli ostacoli e il sistema cardiocircolatorio aumenterà attraverso la corsa e otterrai la forza di fare cose che non pensavi di poter fare. Si tratta di un buon allenamento completo per il corpo e per la mente che, una volta giunto al traguardo, ti riempirà di ormoni del benessere”.

Per maggiori informazioni info@warriorraceitalia.it

