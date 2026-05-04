Museo Egizio, continuano i lavori. Christillin: "Per la fine dell’anno la copertura della corte interna e la sala immersiva"

Dopo aver accolto oltre 20mila persone solo nel weekend del 1° maggio, il Museo Egizio continua con i lavori che chiuderanno gli interventi fatti in occasione del Bicentenario: "Siamo a buon punto per la copertura della corte - conferma la presidente della Fondazione Museo Egizio, Evelina Christillin -. Non voglio allargarmi troppo, ma posso dire che per fine anno, forse anche qualcosa prima, dovremmo esserci per la copertura della corte e poi anche per la sala immersiva".
Ci vorrà ancora un po’ per quanto riguarda la parte del verde. "Ci sarà ancora qualcosa forse per quanto riguarda il giardino, ma soltanto per una questione di salute delle piante che devono essere proprio messe in terra in un certo momento e non in un altro".
Intanto, l'Egizio si prepara per una nuova stagione di eventi estivi, già confermato l’orario prolungato delle aperture serali gratuite: "Saranno rivolte soprattutto alle persone anziane che qui potranno trascorrere del tempo con una temperatura più fresca".