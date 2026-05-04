Da Petros Markarīs a Vana Barba, la cultura greca di ieri e e di oggi invade la città di Torino con il Salone Off

La culturale della Grecia, Paese ospite del Salone del Libro e dal Salone Off, sarà celebrata con mostre, proiezioni cinematografiche, concerti, incontri con gli autori e un momento di festa dedicato alle danze tradizionali greche.

Gli eventi sotto il titolo “Cultura ellenica in atto, dai secoli al presente” si svolgeranno dall’8 al 18 maggio in diversi luoghi della città.

Gli appuntamenti

Tra gli appuntamenti la rassegna cinematografica sanato 9 maggio, a partire dalle ore 16, al Cinema Massimo con le proiezioni dei film “Holy Amy” di Araceli Lemos, “Digger” di Georgis Grigorakis e “Moon, 66 Questions” di Jacqueline Lentzou, nell’ambito della rassegna cinematografica dedicata al nuovo cinema greco, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema.

Venerdì 15 maggio la Mole Antonelliana si accenderà in onore della Grecia, mentre sabato alle ore 17, alla biblioteca civica Italo Calvino di Lungo Dora Agrigento 94, l’autore Petros Markaris presenta “La ricchezza che uccide”, ultimo romanzo della serie che vede protagonista l’investigatore Kostas Charitos.

Domenica 17 maggio alle ore 18.30, in piazza Santa Giulia, un’esibizione di danze e balli tradizionali greci porterà nel cuore della città i ritmi e i colori della cultura ellenica. Iniziativa a cura di Fondazione Contrada Torino Onlus.

Infine, lunedì 18 maggio alle ore 18, al cinema Romano, il programma si conclude con la proiezione del film “Mediterraneo”, con la partecipazione dell’attrice greca Vana Barba.

Per info e programma completo: www.salonelibro.it