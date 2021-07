"Incontra Incanti" domani sera agli "Orti Generali" di Torino

Entra nel vivo la stagione 2021 del Festival Incanti, la rassegna internazionale di Teatro di Figura, fra le più importanti a livello europeo, in programma a Torino dall’1 al 7 ottobre.

Domani, martedì 27 luglio, dalle 19 alle 20.30 circa, nella splendida cornice di Orti Generali di Torino, è in programma il primo appuntamento ONlive di “Incontra Incanti”, il progetto di audience development per far incontrare spettatori e artisti e creare un dialogo costruttivo che porti all’ideazione di una parte del programma del Festival e di nuove iniziative e attività per rendere ancora più coinvolgenti le prossime edizioni.

Nato spontaneamente in una modalità “virtuale” in occasione del lockdown del 2020, dove era forte la necessità di essere vicini anche a distanza, sentirsi parte di un progetto condiviso e continuare a parlare di teatro e cultura, “Incontra Incanti” è diventato oggi un importante momento di anteprima del Festival, durante il quale il pubblico viene coinvolto in modo attivo e concreto e può interagire in prima persona con gli organizzatori e con gli artisti in un’ottica di crescita collettiva, con l’idea di costruire insieme gli spettacoli e portare avanti le iniziative più interessanti.

Incontra Incanti è un appuntamento ONlive, aperto al pubblico in presenza presso Orti Generali (Strada Castello di Mirafiori 40) di Torino e contemporaneamente in diretta streaming sulla piattaforma Zoom (ci si può iscrivere al link www.festivalincanti.it/incontra-incanti/). È stato organizzato a seguito di una campagna crowfunding organizzata sulla piattaforma Eppela che ha raggiunto e superato l’obiettivo prefissato.

Il percorso di avvicinamento al Festival Incanti di inizio ottobre proseguirà nei prossimi mesi con altre iniziative volte a promuovere la cultura e il teatro in tutte le sue forme. Tra queste, Incanti organizzerà, in collaborazione con la Scuola Holden di Torino, “Scrivere con il teatro - Diario di Bordo per spettatori incantati”, un percorso di avvicinamento al teatro attraverso la scrittura in tre lezioni (17 settembre – 24 settembre – 8 ottobre), che intrecci spettacolo e vita, sotto la guida del regista e drammaturgo Alessandro Avataneo.