Azione! nella civica Lo Russo sindaco. I candidati: "Recuperiamo il terreno perso su Damilano"

Il partito di Carlo Calenda ha annunciato ufficialmente questa mattina di entrare a far parte della compagine del centrosinistra, dopo mesi di indecisioni. Incertezze legate alla possibilità di creare un terzo polo per le Comunali, con aspirante sindaco la "madamin" Giovanna Giordano .

Giaccone: "I riformisti con noi, aria sta cambiando"

Lubatti: "In questa squadra qualità necessarie per tenere lontana incompetenza di Appendino"

"Abbiamo ritrovato in questa squadra - ha spiegato Claudio Lubatti, coordinatore Regionale di Azione! - le qualità necessarie per tenere lontana l'incompetenza della giunta Appendino, ripartendo da progetti concreti per Torino". I rumors dicono che i "Calendiani" abbiano preferito alla fine entrare nella civica per non doversi confrontare direttamente con gli elettori, per paura di un risultato basso.

Malignità che Lubatti rispedisce al mittente, insieme ad un messaggio per chi del suo partito ha scelto di schierarsi con Damilano: "In nessuna grande città Azione ha una lista con un suo simbolo, perché puntiamo a costruire un percorso unitario. Noi abbiamo deciso di stare con Stefano e non ci siamo divisi: rispettiamo la scelta dei singoli". Tradotto: chi come Alberto Nigra o la madamin Giovanna Giordano va con il centrodestra, lo fa a titolo personale e senza l'appoggio politico del partito.