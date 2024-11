Ecco la neve: imbiancato il Canavese, oltre 30 cm sulle piste da sci in Valsusa. Ma a Torino solo qualche fiocco, pioggia e freddo

Era pronto il "Piano neve", a Torino, in attesa della prima nevicata di stagione prevista per questa sera, in realtà già dopo le 16. Al contrario delle previsioni, però, in città si è visto solo qualche fiocco, in mezzo a tanta pioggia e soprattutto al tanto freddo. Alle 18 chi si aspettava la città imbiancata è ancora con il naso all'insù in attesa perlomeno di un nevischio. E i mezzi spargisale sono pronti a partire (in foto, quello di piazza Borromini).



Ma perché la neve si depositi bisognerà aspettare ancora, anche se dalle 19 qualche fiocco in più si è visto. L'ideale, per vedere il manto bianco, è però spostarsi in provincia.

Nel Canavese, fin da stamattina, infatti, la neve è scesa copiosa anche a bassa quota, come a Cuorgné. E lo stesso ha fatto nelle colline tra Torino e Chivasso. Per non parlare della Val di Susa, sia in Bassa sia - ovviamente - in Alta, con gli sciatori che già possono iniziare a pregustare la stagione.

Le webcam di Sestriere, della Via Lattea, di Sauze d'Oulx e di Bardonecchia non tradiscono: 30 cm di neve sulle piste e nevicherà ancora tutta la notte. Anzi, meglio, un primo strato si era già creato stamattina viste le basse temperature e la prima spruzzata di ieri notte.

Poco prima delle 19 è stato attivato piano neve: i treni per Susa sono stati soppressi da Torino a Bussoleno, i treni per Bardonecchia effettuano tutte le fermate. Chi deve andare a Susa trova un collegamento a spola a Bussoleno.