Disordini in largo Palermo, Petrarulo (Forza Italia): "Solita rissa, ora tolleranza zero"

Disordini in largo Palermo. A segnalarli è Raffaele Petrarulo, capogruppo di Forza Italia al Comune di Torino. "Solita rissa all'angolo con via Sesia, originata da due persone e poi degenerata tra decine di persone. L'intervento di numerose auto dei vigili urbani e della Polizia di Stato è stato immediato, ma ora basta: tolleranza zero".



E l'esponente azzurro ribadisce: "Presidi fissi e mobili 24 ore su 24. C'è chi mi ha osteggiato e non ha votato il presidio fisso, da me proposto come consigliere di Forza Italia in Consiglio Comunale, e oggi chiede di essere votato a ottobre, non aggiungo altro".