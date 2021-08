Elezioni, il ginecologo Viale ci riprova con Lo Russo

Entrato per la prima volta in Comune nel 1993 come capogruppo dei Verdi con l'allora sindaco Valentino Castellani, Silvio Viale nel corso degli ultimi trent'anni si è candidato più volte: come ginecologo porta da sempre avanti battaglie in difesa del diritto d'aborto. Coordinatrice dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta, Patrizia De Grazia è alla sua prima campagna elettorale.