Lotta alla droga, arrestato uno spacciatore con quasi un chilo di stupefacenti in corso Toscana

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato un pusher trovato in possesso di 900 grammi di droga tra cocaina, marijuana e hashish.



A Torino, in Corso Toscana, i militari della Compagnia di Chieri, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Torino Oltre Dora, hanno individuato la casa dell’uomo, un cittadino albanese di 49 anni, seguendo alcuni acquirenti del Chierese.



Nell’appartamento del soggetto hanno rinvenuto e sequestrato 23 buste di cellophane con oltre 722 grammi di marijuana, un secondo involucro con circa 113 grammi di hashish e ulteriori 26 grammi di cocaina. Sequestrati anche un bilancino elettronico e un coltello da cucina sporco di cocaina, molto probabilmente utilizzato per tagliare lo stupefacente.