Acqua, tra siccità e crisi: torna ColtivaTo, il festival dell’agricoltura che cura anche le piante del pubblico

Quattro giorni per rituffarsi nel mondo dell’agricoltura. Dal 20 al 23 marzo torna ColtivaTo , Festival internazionale che rilancia l’appuntamento con il settore primario in tutte le sue sfaccettature.

Sotto i riflettori, la carenza di acqua intesa in tutti i suoi aspetti: dalla siccità ai cambiamenti climatici, fino alla gestione innovativa delle risorse idriche e i conflitti per l’accesso alle stesse, senza dimenticare la sicurezza alimentare come tema trasversale.

L’inaugurazione è fissata per le 17 del 20 marzo proprio alla Cavallerizza. Nell’arco del programma ci sarà spazio per il ruolo delle donne in agricoltura, per l’innovazione tecnologica e per la lotta alle fake news.