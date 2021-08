Maserati di Grugliasco, dopo il volantinaggio le bandiere ai cancelli: "Risposte sul nostro futuro"

Prosegue la mobilitazione presso lo stabilimento Maserati di Grugliasco. Dopo le attività di volantinaggio al cambio turno effettuate nei giorni scorsi, questa mattina i rappresentanti di Fiom, Fismic, Uilm e Uglm hanno sistemato le bandiere ai cancelli della fabbrica.



L'iniziativa è realizzata per reclamare l'attenzione dalle istituzioni locali e dalla politica nazionale sul futuro della ex Bertone, proprio nella giornata in cui è a Torino il segretario del Pd, Enrico Letta.