Auto rubate e spolpate nel Villaretto: "Ormai è un quartiere invivibile"

Secondo molti il colpo potrebbe addirittura essere stato premeditato, probabilmente nel tentativo da parte dei ladri di recuperare componenti specifiche. L'auto in questione infatti parrebbe essere l'unica colpita in un parcheggio che contava, soltanto questa mattina, almeno una ventina di vetture parcheggiate.

"La mia auto è stata ritrovata distrutta, ho dovuto cambiare il motore e ovviamente l'ho fatto a spese mie –ha spiegato la signora Maria, residente nel Villaretto – Dopo un paio di giorni ho subito un atto di vandalismo nel portone, in cui mi hanno spaccato la buca delle lettere e si sono addirittura rubati la posta. Ormai il quartiere è invivibile non riusciamo a stare tranquilli".

"Il caso della Jeep è avvenuto proprio dietro a casa mia, ma è da tempo che vengono prese di mira le automobili, recentemente hanno spaccato il finestrino della macchina di mio figlio fortunatamente senza aver rubato nulla – ha raccontato Diego Perino, residente vicino a strada Comunale del Villaretto – Ad alcuni vicini avevano addirittura forato il lunotto, azione fatta proprio per aprire il bagagliaio. Se uno non è più libero di avere la macchina parcheggiata in strada, perché se la trova cannibalizzata, qualcosa sicuramente non va. Siamo preoccupati e inquieti, ma soprattutto non ci sentiamo al sicuro".

"Non ho idea di chi possano essere i responsabili – continua Diego – ma molti di noi pensano che siano persone non residenti nel quartiere. Il villaretto non deve diventare pascolo per chi vive nella delinquenza, abbiamo già i nostri problemi di periferia non se ne possono aggiungere ulteriori".