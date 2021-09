Smog, bus e tram insufficienti, raccolta differenziata da aumentare: faccia a faccia tra csx e M5S sul Green con Legambiente

Bassa qualità dell’aria torinese, una mobilità fortemente legata all’uso dell’auto privata, trasporto pubblico con evidenti carenze, una raccolta differenziata insufficiente e lontana dagli obiettivi di legge, una crisi climatica ormai palese e su cui anche una città può influire, un territorio fragile da riqualificare. Sono questi alcuni dei temi su cui si sono confrontati il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo e il consigliere del M5S Federico Mensio, nel dibattito promosso questa mattina da Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta da Combo in vista delle Comunali.

Mensio: "Continuare riconversione elettrica di bus e tram"

L'esponente pentastellato, molto attivo in questi 5 anni sul tema del green, ha rivendicato il lavoro fatto in questi anni dalla giunta Appendino, ribadendo di voler continuare "la riconversione elettrica della flotta di bus e tram".

"Vogliamo poi puntare - ha aggiunto - sul tema della mobilità attiva, intesa come sviluppo della ciclabilità, con case avanzate e controviali a 20 Km/h. Continuiamo a sostenere il trasporto sostenibile con monopattini e bici in sharing, con l'obiettivo di ridare il giusto spazio a tutti gli utenti della strada". Altro asse, come sottolineato da Mensio, "l'ulteriore aumento della raccolta differenziata, incentivando ad esempio la vendita di prodotti sfusi e di stagione".

Lo Russo: "Sostenibilità ambientale sfida del futuro"

"La sostenibilità ambientale - ha dichiarato invece Stefano Lo Russo - è la sfida del futuro e, insieme alla transizione ecologica, può costituire una delle linee di sviluppo per proiettare la città verso la crescita. È una priorità assoluta".

"La qualità dell’aria e l’emergenza ambientale dovranno essere al centro delle politiche strutturali per la riconversione energetica degli edifici e dei mezzi di trasporto pubblico e privato" ha concluso il candidato sindaco del centrosinistra.