Tangenziale Carmagnola, Cerutti (Lega): "Il via libera dal Ministero è un'ottima notizia"

“Finalmente una data certa per un’infrastruttura che aspetta di vedere la luce da oltre trent’anni. La variante Est della Tangenziale di Carmagnola è un’opera indispensabile per la viabilità non solo cittadina, ma di tutta la regione. Il via libera da parte del ministero dei Trasporti alla sua realizzazione è un’ottima notizia. Non posso che unirmi alla soddisfazione già espressa dal presidente della Regione Cirio e dal sindaco di Carmagnola Gaveglio”. Così Andrea Cerutti, vicepresidente della Lega in consiglio regionale, in merito alla conferma arrivata ieri da Roma.