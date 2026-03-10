"Sarà il 25 aprile dei magistrati": a Torino Nordio e Delmastro certi del "Sì", blindano la separazione delle carriere

"Sarà il 25 aprile dei magistrati": a Torino Nordio e Delmastro certi del "Sì"

Giustizia, riforme e organizzazione del sistema giudiziario. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina all’NH Torino Centro di corso Vittorio Emanuele II, appuntamento pubblico dedicato al tema della riforma della giustizia e quindi al referendum sulla separazione delle carriere.

Protagonista dell’evento il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervistato dalla giornalista Hoara Borselli. Con lui anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. In sala erano presenti diversi rappresentanti istituzionali e dirigenti di Fratelli d’Italia, tra cui la vice capogruppo alla Camera Augusta Montaruli, l’onorevole Fabrizio Comba e una delegazione di amministratori e rappresentanti del partito dal livello comunale fino a quello regionale.

Il caso Bartolozzi e le polemiche con la magistratura

Durante l’incontro il ministro Nordio ha affrontato anche la polemica nata attorno alle dichiarazioni della sottosegretaria alla Giustizia Giusi Bartolozzi, finite al centro del dibattito politico dopo che la magistratura era stata definita da lei "un plotone d’esecuzione".

Sulla vicenda il ministro ha ribadito che non vi fosse alcuna intenzione di offendere l’intero corpo della magistratura. "La dottoressa Bartolozzi ha già chiarito ieri il suo pensiero: non intendeva riferirsi alla magistratura in quanto tale ma a quella piccola parte che interpreta politicamente anche questo referendum. La dottoressa Bartolozzi non ha inteso minimamente offendere la magistratura e si è già chiarita".

Separazione delle carriere e scontro politico

Nel corso del dibattito si è parlato anche del tema della separazione delle carriere, uno dei punti centrali della riforma. Nordio ha replicato alle critiche delle opposizioni. "Oggi c’è un trucco verbale delle opposizioni che dicono che il problema della separazione delle carriere sia già superato poiché c’è la separazione delle funzioni, ma le due cose non sono connesse perché si votano tra loro quando ci sono le elezioni del CSM".

Sullo stesso tema è intervenuto anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che ha criticato le posizioni della sinistra sulla riforma. "La sinistra più volte ha avanzato questa riforma addirittura con D’Alema e credo che allora la postura ideologica della sinistra dimostri l’incapacità di affrontare l’argomento rompendosi sempre in tante correnti diverse. Poi c’è chi come Calenda vuole fare il campo largo, spesso prima delle elezioni, ma diventando un campo santo. Quindi non dovrebbero parlare di attentati alla Costituzione, perché altrimenti sarebbero degli attentatori falliti avendola proposta anche loro ma non realizzando mai una riforma così importante sulla giustizia. Il 23 marzo sarà il 25 aprile dei magistrati".

La questione dei precari del PNRR

Nel corso dell’incontro il ministro ha poi affrontato anche il tema del personale negli uffici giudiziari e del futuro dei lavoratori assunti con i fondi del PNRR, annunciando un percorso di stabilizzazione.

"I precari del PNRR li abbiamo praticamente già quasi tutti sistemati, con circa mille e cinquecento giudici minori. Entro la metà dell’anno contiamo di stabilizzarli tutti. Faccio inoltre presente che erano stati assunti con i fondi PNRR a tempo determinato e noi, con i nostri soldi, li abbiamo regolarizzati e per la prima volta li sono state date delle garanzie previdenziali".