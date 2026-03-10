Rumori notturni nel cantiere della metro, minacciato il sindaco di Collegno Cavallone

Lettera anonima al sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, per il rumore notturno provocato dai cantieri della metropolitana: "Ve la faremo pagare". Qualche giorno fa, all'ufficio protocollo del municipio alle porte di Torino, è arrivata una missiva di minacce rivolte al primo cittadino e alla sua famiglia.
La lettera
Un foglio scritto a mano e firmato da un gruppo di persone che vive vicina al cantiere della linea 1. "Sono mesi - si legge nel documento - che è impossibile dormire tutta la notte. Anche il sindaco è colpevole, capite solo le minacce. Siete fregati bastardi: se non fate smettere subito questo rumore subito rintracciano chi dovrebbe agire".
"Non nascondo - spiega Cavallone in uno video - che abbiamo affrontato un primo momento di inquietudine". Subito dopo l'accaduto, il sindaco si è presentato ai Carabinieri e ho sporto denuncia.
"Non mi sono mai tirato indietro"
"Condanno fermamente - prosegue il primo cittadino, via social - da sempre, la violenza, l’istigazione all’odio e all’odio politico. Non mi sono mai tirato indietro di fronte a qualsiasi confronto. Sin dall’inizio del mio mandato ho scelto che il mio ufficio (e quando non è possibile, mi presento direttamente io, a casa dei cittadini) possa essere un luogo di scambio e confronto".
"Ma incitare alla violenza, augurare il male a me, mia moglie e le mie figlie, questo no", conclude Cavallone. Vicinanza a Cavallone da PD Piemonte e PD Torino. Il segretario dem Domenico Rossi commenta: "I sindaci rappresentano la prima linea delle nostre istituzioni democratiche sul territorio e, troppo spesso, si trovano a essere bersaglio di frustrazioni e violenze inaccettabili". "Le intimidazioni anonime - chiosa - non fermeranno il lavoro dei nostri amministratori".
"Forza Matteo, siamo al tuo fianco" aggiunge il capogruppo comunale del Pd Claudio Cerrato.
“A nome dell'associazione che rappresento esprimo ferma condanna per le minacce ricevute dal sindaco di Collegno e dalla sua famiglia. A loro vanno la nostra massima vicinanza e solidarietà. Non possiamo e non potremo mai accettare che il dissenso travalichi nel fango degli insulti e nella violenza delle minacce personali. Nessun disagio, vero o presunto, può giustificare attacchi così brutali contro chi lavora ogni giorno al servizio della propria comunità”. Così il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino.