Rivoli, Valeria Francesca di Legami nuovo direttore dell'ospedale

A partire da oggi, giovedì 16 settembre, l’Ospedale di Rivoli ha un nuovo direttore: si tratta di Valeria Francesca Di Legami. Già dirigente medico di Direzione Ospedaliera per l’AslTo5, è stata Referente medico della Direzione per l’ospedale Santa Croce di Moncalieri e precedentemente dell’Ospedale Maggiore di Chieri, acquisendo esperienza specifica nella direzione di presidio ospedaliero in stretta relazione con i servizi territoriali dell’Asl di competenza.

La sua professionalità è già nota a questa Azienda, per la quale ha ricoperto nel 2018 un incarico temporaneo di sostituzione come Direttore dell’Ospedale Agnelli di Pinerolo.

“Nel dare il benvenuto alla dottoressa Valeria Francesca Di Legami, un ringraziamento particolare va alla dottoressa Emanuela Lovato – commenta Franca Dall’Occo, Direttore generale dell’Asl To3 – che nei mesi difficilissimi della pandemia ha ricoperto il ruolo di Referente medico dell’Ospedale, dando prova di grande professionalità e disponibilità verso l’Azienda e il cui impegno ha sostanzialmente contribuito ad assicurare la migliore organizzazione dei servizi offerti alla cittadinanza”.

L’Ospedale di Rivoli, con 275 posti letto e oltre 60.000 passaggi di pronto soccorso all’anno, è Ospedale Cardine di riferimento per tutta la cintura ovest di Torino e la Valle di Susa.