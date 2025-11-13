Un innovativo microscopio per il Mauriziano: diagnosi più rapide e precise per malattie di pelle e reni

Un nuovo, modernissimo, microscopio a fluorescenza per l’Anatomia patologica dell’Ospedale Mauriziano: donato dalla “Fondazione Specchio dei tempi” e consegnato questa mattina all’ospedale consentirà al servizio diretto dal dottor Giovanni De Rosa di eseguire esami di immunofluorescenza diretta sempre più accurati e di fornire così ai pazienti diagnosi molto precise in tempi sempre più rapidi.

Gli esami di immunofluorescenza diretta consentono di diagnosticare una serie di patologie che, durante l’esame, vengono messe in evidenza dai depositi di anticorpi presenti sul tessuto del paziente ottenuto attraverso le biopsie: il nuovo microscopio permette un’eccellente visione della fluorescenza e consente perciò all’anatomopatologo di rilevare i depositi di anticorpi con grande precisione.

«Il nuovo microscopio a fluorescenza possiede un’eccellente definizione ottica e consente di registrare immagini molto dettagliate – spiega il dottor De Rosa -. Per il Mauriziano si tratta di un’acquisizione molto importante che va a soddisfare un’esigenza precisa e sentita, legata in special modo all’importante lavoro dei dermatologi e dei nefrologi dell’ospedale. Con il loro contributo, negli ultimi due anni il numero di esami di immunofluorescenza diretta è cresciuto di circa l’80 per cento».

Dermatologia e Nefrologia sono le due specialità che più ricorrono agli esami di immunofluorescenza diretta: nell’ordine, permettono di eseguire o confermare la diagnosi di malattie autoimmuni (Lupus eritematoso, dermatite erpetiforme, malattie bollose e altro) della pelle o di natura infiammatoria su base immunitaria (glomerulonefrite) dei reni.

«Ringrazio la Fondazione Specchio dei tempi a nome di tutto l’ospedale e dei nostri pazienti per la preziosa donazione – aggiunge Franca Dall’Occo, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano -. Ancora una volta la sensibilità e l’attenzione della Fondazione si riverberano sul territorio e sulle persone che lo abitano, un esempio importante che aiuta la città a crescere».

«La donazione di questo microscopio a fluorescenza rappresenta un impegno concreto della Fondazione Specchio dei tempi nel sostenere la salute del Piemonte e dell’intero Nord Ovest – afferma Andrea Gavosto, Consigliere Delegato della Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi -. Investire in strumenti all’avanguardia significa potenziare le capacità diagnostiche dell’ospedale Mauriziano, una realtà fondamentale per la nostra Regione. Siamo convinti che migliorare la qualità e la rapidità delle diagnosi nelle patologie dermatologiche e renali migliori significativamente la vita dei pazienti del nostro territorio».