All'insegna del Milk Plus il giro del latte è sempre più green

È sempre più green la filiera del latte piemontese, anche per quanto riguarda la riduzione delle emissioni durante le operazioni di caricamento del prodotto. La novità entrata in funzione in questo periodo riguarda i camion-cisterna che raccolgono il latte nelle campagne piemontesi. All'arrivo in azienda il trasportatore spegne il motore del mezzo attivando uno speciale motore elettrico installato a bordo, alimentato da una batteria al litio. Il travaso del latte avviene così in modalità ecologica, con un bel po' di vantaggi. Poco rumore, minor tempo per il pompaggio, risparmio energetico e soprattutto, zero emissioni.

È un altro passo avanti per la sostenibilità della filiera che coinvolge i produttori Compral e Inalpi S.p.A. di Moretta. Inventore della nuova modalità è la ditta di trasporto Delfino di Bernezzo, da sempre partner di fiducia della cooperativa guidata dal presidente Raffaele Tortalla e dal direttore Bartolomeo Bovetti.

Spiega Marco Delfino, contitolare dell'attività con il cugino Enrico, nella scia dei padri fondatori, i fratelli Aldo, Pierino e Carlo Delfino: “Da tempo avevamo allo studio un sistema innovativo per rendere più sostenibile l'operazione di caricamento che in media dura una ventina di minuti presso ogni stalla. Abbiamo cercato e trovato il motorino adatto e la batteria al litio che garantisce l'alimentazione per l'intera giornata. Fatte tutte le sperimentazioni del caso, siamo partiti con il primo mezzo. Il test è stato positivo e abbiamo dotato del marchingegno l'intera flotta. Il risparmio di carburante diesel è calcolato in dieci litri al giorno per mezzo”.

La svolta green ha interessato direttamente gli allevatori: attualmente oltre l'80 per cento dei soci Compral utilizza fonti rinnovabili. Una bella realtà che si concretizza grazie alle tecnologie aziendali utilizzate (biogas e fotovoltaico in primis) e ai certificati bianchi riconosciuti nell'ambito dell'accordo operativo stabilito tra Compral-Latte e la società saluzzese eViso, leader nel settore.

Come detto, anche la logistica dei trasporti si è adeguata. I camion-cisterna seguono infatti percorsi studiati per limitare il chilometraggio. La tracciabilità degli spostamenti è monitorata, dalla stalla alle torri del latte di Moretta, attraverso il Gps. “Tutto è tracciato e controllato in via telematica - dice Delfino - compreso il lavaggio delle cisterne che avviene direttamente a Moretta dopo lo scarico”.

“Trasportare latte - spiega il direttore Compral Bartolomeo Bovetti - non significa soltanto raccogliere e consegnare ma implica una serie di funzioni rilevanti e delicate che vanno dalle registrazioni al campionamento, per comprendere anche la comunicazione e il collegamento fra il produttore e il centro di raccolta e trasformazione. In questo campo gli autocarri della Delfino hanno percorso milioni di chilometri, incontrato ogni giorno allevatori, consegnato migliaia di quintali di latte, hanno saputo gestire situazioni anche difficili, si sono distinti per la loro umanità e capacità. E fa piacere ritrovarsi oggi alleata la ditta Delfino anche nella campagna per la sostenibilità di cui Compral ha fatto una bandiera, sottoscrivendo con l'Inalpi un impegno comune che ha come logo Milk Plus”.